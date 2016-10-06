Хосеп Гвардьола: "Я тренировал "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Сити", потому что встретил Кройфа"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что на его тренерский стиль решающее влияние оказал Йохан Кройф. Под руководством голландца Гвардьола играл в "Барселоне".

– Мне повезло тренировать "Сити", "Барселону" и "Баварию", потому что я встретил Кройфа, – цитирует Le Figaro Гвардьолу. – Я думал, что хорошо знаю футбол, но когда встретил его, для меня открылся новый мир. В футболе нужно постоянно принимать множество решений. Он учил не только меня, а целое поколение игроков, которые должны были понимать футбол, понимать, почему принимаются те или иные решения. Это самый мужественный тренер, которого я встречал.