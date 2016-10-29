Хосеп Гвардьола: "Я счастлив в Манчестере"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что ему нравится жизнь в Манчестере. По словам испанца, после переезда в Англию также всем довольна его семья.

- Да, мне нравится жить в Манчестере, - приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. - Я не так доволен, как раньше, потому что мы прервали победную серию, но моя жизнь зависит не только от результатов команды. Да, жизнь немного портится, когда ты каждый день думаешь о том, как сделать игру лучше. Но в целом мои дети счастливы в школе, и моя жена чувствует себя хорошо. Я работаю хорошо и чувствую, как люди беспокоятся обо мне. В общем, я счастлив.