00:35 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Я счастлив в Манчестере"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что ему нравится жизнь в Манчестере. По словам испанца, после переезда в Англию также всем довольна его семья.

- Да, мне нравится жить в Манчестере, - приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. - Я не так доволен, как раньше, потому что мы прервали победную серию, но моя жизнь зависит не только от результатов команды. Да, жизнь немного портится, когда ты каждый день думаешь о том, как сделать игру лучше. Но в целом мои дети счастливы в школе, и моя жена чувствует себя хорошо. Я работаю хорошо и чувствую, как люди беспокоятся обо мне. В общем, я счастлив. 

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