Хосеп Гвардьола: "Я рад, что возглавляю "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола похвалил своих игроков за проявленный характер в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:1). Лондонцы открыли счет в матче на 5-й минуте, но "Ман Сити" дважды забил во второй половине.

- В первом тайме я ничего им не говорил, - цитирует BBC Гвардьолу. - В перерыве я сказал не думать о счете и продолжать играть. "Арсеналу" в первом тайме повезло. Это похоже на матч против "Челси". Тогда мы играли хорошо, но проиграли. Сегодня победили. Ребята выкладываются по полной в каждой игре. Я рад, что возглавляю "Ман Сити".

Нам понравилась сегодняшняя игра. Но победить было непросто из-за прессинга хорошей игры в обороне "Арсенала". Надеюсь, когда наши травмированные игроки вернутся на поле, мы будем забивать больше.