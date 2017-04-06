Хосеп Гвардьола: "Я рад, что тренирую "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:2) отметил, что с оптимизмом смотрит на будущее команды. По словам испанца, он доволен тем, как футболисты выкладываются на поле.

- Это большая честь - иметь в составе команды таких отличных игроков, - приводит ВВС слова Гвардьолы. - Мы приезжаем на "Стэмфорд Бридж" и хорошо играем. Я рад, что тренирую этих парней. Это обнадеживает. Вообще я оптимист, но на поле мы недостаточно хороши. Команда не может забивать голы, и в этом наша проблема. Но футболисты выглядят как единое целое, и поэтому я хочу быть здесь. Хочу помогать "Манчестер Сити" на протяжении многих лет.