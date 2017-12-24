08:24 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Я понимаю, когда Агуэро расстроен"


Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что понимает разочарование нападающего Серхио Агуэро, который хочет иметь больше игровой практики. Ранее появились слухи, что аргентинец готов сменить команду из-за этого.

– Я очень уважаю Агуэро за все, что он сделал и что он еще может сделать, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Он уже легенда и многого добился в своей жизни. Я тоже был игроком и понимаю, когда футболисты расстроены. Когда они не играют, это их печалит. Я стараюсь иметь наилучшие отношения со своими игроками. Самое главное – взаимное уважение.

Контракт Агуэро с "Манчестер Сити" рассчитан до 2019 года.

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