Хосеп Гвардьола: "Я лучше узнал премьер-лигу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола остался доволен победой со счетом 5:0 над "Уотфордом" в 38-м туре премьер-лиги. Этот результат позволил "горожанам" закончить сезон на третьем месте.

– Я очень рад, что мы напрямую попадем в групповой этап Лиги чемпионов, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Теперь нужно сократить отставание от лидеров в Европе и Англии. В матче с "Уотфордом" мы создали много моментов, хотя это сильная команда. Маццарри проделал хорошую работу. Я лучше узнал премьер-лигу. Сожалею, что не удалось побороться за лидерство до конца. Пара соперников оказалась сильнее.