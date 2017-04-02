Хосеп Гвардьола: "Выйти в Лигу чемпионов с клубом из Англии - это как выиграть трофей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил серьезный уровень конкуренции в чемпионате Англии. Специалист подчеркнул, шесть клубов страны ставят перед собой задачу попадания в Лигу чемпионов.

– Выход в плей-офф Лиги чемпионов – эта как завоевание трофея, – цитирует The Sun Гвардьолу. – Конечно, место в четверке не то же самое, что и победа в Кубке Англии, но это сродни завоеванию титула, поскольку в премьер-лиге очень много топ-клубов. Мы постараемся выйти в Лигу чемпионов, но еще шесть клубов ставят себе такую же цель.