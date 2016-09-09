Хосеп Гвардьола: "Выпью бокал вина с Моуринью после матча, если он меня пригласит"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что у него нет разногласий с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По словам испанца, напряжение в преддверии матча команд нагнетается прессой.

– Я много раз говорил, что очень уважаю Моуринью, – цитирует AFP Гвардьолу. – Всегда стараюсь учиться у всех своих коллег. То же касается и его. Соперничество может существовать в СМИ, но мы не способны это контролировать. Конечно, период, когда он тренировал "Реал", а я "Барселону", был непростым. Но мы встречались уже с тех пор не раз. Конечно, я выпью с ним бокал вина после матча, если он меня пригласит.