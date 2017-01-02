Хосеп Гвардьола: "Вы, журналисты, лучше разбираетесь в судействе"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Бернли" (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии заявил, что счастлив победе, несмотря на удаление Фернандинью, а также отметил, что не имеет смысла говорить об участии его команды в чемпионской гонке. Горожане занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Что я думаю насчет красной карточки? Спросите арбитра, а не меня, – цитирует BBC Гвардьолу. – Позже будем думать, что делать с Фернандинью. Я люблю говорить, что мои команды много владеют мячом, однако порой из-за этого бывает много нарушений. Я не до конца понимаю ваши правила судейства. Я знаю, вы, журналисты, специалисты в этом, а мне еще нужно разобраться. Вратарь? Каждый вратарь мира может совершить ошибку, но Браво не мог этого делать. Не сегодня. Я не счастлив после победы? Вам кажется, на самом деле я рад больше, чем вы думаете. Будет ли "Сити" участвовать в чемпионской гонке? Вчера не участвовали, а сегодня уже?