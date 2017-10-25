Хосеп Гвардьола: "Все мои игроки сказали: "Что это за мяч?"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы в матче Кубка английской лиги по пенальти над "Вулверхэмптоном" отметил, что предложенные для игры мячи не выдерживают никакой критики. По его мнению, мяч неприемлем для соревнований высокого уровня.

- Это неприемлемо, - приводит Goal.com слова Гвардьолы. - Мяч неприемлем для соревнований высокого уровня. Он слишком легкий, невозможно забить таким мячом. Мы обыграли соперника, я не оправдываюсь. Все мои игроки сказали: "Что это?"