Хосеп Гвардьола: "Возможно, ошибался по поводу Туре, но здесь я принимаю решения"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола допускает, что ошибался, не доверяя место в составе полузащитнику Яя Туре. В первом же матче в сезоне ивуариец оформил дубль в ворота "Кристал Пэлас" (2:1).

– Я здесь принимаю решения, – цитирует AFP Гвардьолу. – Возможно, я совершаю ошибки, но мне нужно принимать решения. Уважаю мнение тех, кто со мной не согласен. В прошлом месяце я много говорил с Яя, очень хорошо его знаю. Не сомневался в нем как в игроке. Включим ли его в заявку на плей-офф Лиги чемпионов? Мы обсудим это со штабом.