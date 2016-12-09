Хосеп Гвардьола: "Возможно, игроки "Лестера" слишком сосредоточены на Лиге чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что нельзя недооценивать "Лестер", с которым его команде предстоит встретиться в ближайшем туре чемпионата Англии. После 14 туров "Лестер", ставший чемпионом в прошлом сезоне, занимает 16-е место.

– Премьер-лига очень жесткое состязание, – цитирует ВВС Гвардьолу. – "Лестер" остается очень хорошей командой. Возможно, игроки просто слишком сосредоточены на Лиге чемпионов, очарованы ею. Когда в Англии не выигрываешь подряд три или четыре матча, то оказываешься внизу. Но "Лестер" все еще очень силен. Уверен, что эта команда вернется к тому уровню, которого достойна.