Хосеп Гвардьола: "Важность победы над "Лестером" сложно переоценить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 37-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1) отметил, что команда одержала победу, значение которой сложно переоценить. По его словам, "лисы" в последнее время демонстрировали футбол уровня Лиги чемпионов.

- Я поздравляю "Челси" с чемпионством, - приводит ВВС слова Венгера. - Предыдущим чемпионом был "Лестер", а в последние месяцы они показывают игру достойную Лиги чемпионов. Именно поэтому значение этой победы сложно переоценить. Я счастлив в клубе и чувствую поддержку со всех сторон. Люди, которые меня окружают, потрясающие. Сожалею о том, что не смогли побороться за титул, но мы будем совершенствоваться.