05:13 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Ваши ожидания от моего прихода в "Манчестер Сити" были слишком завышены"

0
0
0
1

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его игроки - настоящие профессионалы, поэтому он не может назвать их недостаточно хорошими футболистами. По словам наставника, ожидания от его прихода в команду были слишком завышены.

- Возможно, я недостаточно хорош для "Сити", - приводит Goal слова Гвардьолы. - Здесь прекрасные игроки. Они это не раз показывали в прошлом и делают это сейчас. Я уважаю парней, поэтому не могу сказать, что они недостаточно хороши. Я не могу терпеть отсутствие уважения к профессионалам. Может быть, ваши ожидания от моего прихода были слишком завышены. Но я сейчас работаю над строительством команды. Если не будут подходить ей, я это пойму и буду обсуждать с клубом.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mittiy2

"Ваши ожидания - это ваши проблемы" ©

08:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ