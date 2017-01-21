Хосеп Гвардьола: "Ваши ожидания от моего прихода в "Манчестер Сити" были слишком завышены"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его игроки - настоящие профессионалы, поэтому он не может назвать их недостаточно хорошими футболистами. По словам наставника, ожидания от его прихода в команду были слишком завышены.



- Возможно, я недостаточно хорош для "Сити", - приводит Goal слова Гвардьолы. - Здесь прекрасные игроки. Они это не раз показывали в прошлом и делают это сейчас. Я уважаю парней, поэтому не могу сказать, что они недостаточно хороши. Я не могу терпеть отсутствие уважения к профессионалам. Может быть, ваши ожидания от моего прихода были слишком завышены. Но я сейчас работаю над строительством команды. Если не будут подходить ей, я это пойму и буду обсуждать с клубом.