23:11 26 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "В первом тайме матча с "Халлом" "Манчестер Сити" забыл, где ворота"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Халл Сити" (3:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команде пришлось серьезно поработать. По словам Гвардьолы, в первом тайме его команда плохо действовала в плане атаки.

– Мне понравился матч, потому что мы победили, но, как всегда, для этого нам пришлось серьезно поработать, – приводит BBC слова Гвардьолы. – В первом тайме мы забыли, где находятся ворота, во втором наши форварды видели цель чуть лучше, после первого мяча было легко.

На нас всегда оказывается давление, потому что в верхней части турнирной таблицы напряженная борьба, а другие лидеры сегодня победили. Мы играем каждый матч как финал.

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