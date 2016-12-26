Хосеп Гвардьола: "В первом тайме матча с "Халлом" "Манчестер Сити" забыл, где ворота"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Халл Сити" (3:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команде пришлось серьезно поработать. По словам Гвардьолы, в первом тайме его команда плохо действовала в плане атаки.

– Мне понравился матч, потому что мы победили, но, как всегда, для этого нам пришлось серьезно поработать, – приводит BBC слова Гвардьолы. – В первом тайме мы забыли, где находятся ворота, во втором наши форварды видели цель чуть лучше, после первого мяча было легко.

На нас всегда оказывается давление, потому что в верхней части турнирной таблицы напряженная борьба, а другие лидеры сегодня победили. Мы играем каждый матч как финал.