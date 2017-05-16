Хосеп Гвардьола: "В "Барселоне" или "Баварии" меня бы давно уволили"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что в клубе ему дали второй шанс. По словам испанца, на прежних местах работы он бы его не получил.

– В "Барселоне", когда мне еще нечем было себя оправдать, я находился под большим давлением, – цитирует Гвардьолу goal.com. – В этом клубе ты уходишь, если за полгода ничего не выигрываешь. В таких командах, как "Барселона" или "Бавария", нужно побеждать сразу и много. Там второго шанса не получишь. В "Манчестер Сити" мне его дали. Постараемся его использовать. В большом клубе все было бы иначе. Меня бы уволили.

Я остаюсь в "Манчестер Сити" не потому, что я Пеп, и не из-за титулов, а потому, что знаю, в чем заключаются наши проблемы. Летом я не собираюсь переживать, что же случится, если я не выиграю в следующем сезоне ни одного титула.