Хосеп Гвардьола: "В Англии все происходит в штрафных, а не в центре поля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил некоторые особенности тактики игры в Англии. По его словам, это не очень привычно для его стиля, но он был готов к такому.

– В Англии все происходит в штрафных площадках, – цитирует ВВС Гвардьолу. – В других лигах игроки готовят все ходы в центре поля. А здесь в середине поля ничего не происходит. Но это меня не удивляет. Я всегда был поклонником премьер-лиги и смотрел матчи этого чемпионата.

В борьбе за место в четверке все в наших руках. Выиграем все оставшиеся матчи и наверняка будем в четверке. Возможно, третьими. Очевидно, что нам лучше удаются матчи на своем поле. Мы постараемся сохранить эту тенденцию.