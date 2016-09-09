18:02 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Уважаю Ибрагимовича за его вклад в футбол"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" отметил, что опасается форварда "МЮ" Златана Ибрагимовича. По его словам, швед входит в число лучших в мире игроков.

– Я очень уважаю Златана за то, что он сделал для футбола, – цитирует AFP Гвардьолу. – Это один из лучших игроков. В любом клубе он сразу же оказывает свое влияние на результат и показывает свой талант. Некоторым игрокам нужно адаптироваться к лиге, а лучшие способны сразу вливаться и быть самыми яркими.

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