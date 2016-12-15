04:17 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Уотфорд" меня впечатлил"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Уотфордом" (2:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии отдал должное сопернику. По словам Гвардьолы, его команда играла с характером.

– Мы победили, показали хороший футбол, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Вся команда упорно работала, здорово отыграть на ноль, наши защитник хорошо отыграли против сильных нападающих соперника.

В Англии матчи всегда открытые, "Уотфорд" меня впечатлил. У этой команды восхитительные форварды, сильные физически, но мои ребята играли с характером.

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