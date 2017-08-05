Хосеп Гвардьола: "Удовлетворен предсезонными сборами, дело за официальными играми"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после товарищеского матча против "Вест Хэма" (3:0) остался доволен тем, как его команда действовала во время встречи. По его словам, его футболисты показали хороший футбол в игре против команды чемпионата Англии.

- Это хороший результат в матче с командой премьер-лиги, - цитирует пресс-служба клуба Гвардьолу. - Мы создали много моментов для того, чтобы забить три мяча. Все футболисты играли на высоком уровне. Отдельно отмечу, что все игроки отыграли без травм.

Во время предсезонки мы хорошо проявили себя на поле, всегда создавали моментов больше, чем наши соперники. Я удовлетворен увиденным, но сезон только начинается, поэтому нам предстоит проявить себя уже в официальных матчах под давлением.