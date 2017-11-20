Хосеп Гвардьола: "Убью своих игроков, если они задерут нос"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не сомневается в том, что "горожане" не станут демонстрировать плохие результаты из-за самоуверенности. По словам специалиста, такого не случается в клубах, которые он возглавляет.

– Они не будут чересчур самоуверенными, пока я их тренирую. Я убью своих игроков, если они задерут нос, – приводит Goal.com слова Гвардьолы. – В моих командах такого не происходит. "Манчестер Сити" может играть плохо, нас могут победить, это случается. Но я должен видеть желание играть и контролировать мяч.

Напомним, что "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Также "горожане" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Отметим, что в этом сезоне подопечные Гвардьолы не потерпели ни одного поражения.