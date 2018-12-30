Хосеп Гвардьола: "У "Ливерпуля" девять сухих матчей, "Сити" не может с ними конкурировать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола оценил выступление своих подопечных в текущем сезоне.

- Мы хорошо выступили в первом круге, набрав 44 очка. Если покажем такой же результат во второй половине чемпионата, у нас будет 88 очков, а это чемпионский показатель, - цитирует Гвардьолу Goal.com. - Многие команды за последние 20 лет выигрывали лигу с меньшим количеством баллов, так что, "Сити" был хорош в первой части чемпионата. У "Ливерпуля" девять сухих матчей? Что ж, здесь мы с ними конкурировать не можем.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в чемпионате Англии. "Горожане" набрали 44 очка в 19 матчах, они на семь баллов отстают от идущего первым "Ливерпуля".