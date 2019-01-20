Хосеп Гвардьола: "У "Ливерпуля" более легкое расписание? Я об этом не забочусь"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола cказал, что его не волнует тот факт, что у его команды более трудное расписание, чем у "Ливерпуля".

- У "Ливерпуля" легче расписание? Я не забочусь по этому поводу, - цитирует Гвардьолу Sky Sports. - Когда команда играет раз в три дня, все сфокусированы. Когда же между играми случается перерыв в 10 дней, ритм иногда нарушается. Если ты побеждаешь и проходишь в дальнейшую стадию соревнования, все игроки вовлечены в этот процесс. Мы не собираемся отказываться от конкуренции.

Следующий матч "горожане" проведут в воскресенье, 20 января. Они сыграют на выезде с "Хаддерсфилдом". Встреча начнется в 16:30 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка