Хосеп Гвардьола: "Тоттенхэм" – лучшая команда в чемпионате Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" после домашней ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии посетовал на плохую реализацию моментов. Также испанский специалист похвалил соперника.

– В этом сезоне мы не достигнем больших целей, потому что в важных матчах мы не можем забить голы, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Мы стараемся, работаем, создаем очень много моментов, но ничего из этого не извлекаем.

Конечно, я расстроен и грустен, потому что футболисты этого не заслужили. Но, возможно, в будущем мы станем сильнее благодаря таким вещам.

Если давать "Тоттенхэму" играть, это абсолютно лучшая команда в чемпионате Англии. Мне нравится дома смотреть матчи "Тоттенхэма".