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Хосеп Гвардьола: "Тоттенхэм" был сильнее "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Тоттенхэма" (0:2) в гостевом матче 7-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что соперник заслуженно набрал три очка. Это поражение стало для подопечных испанца первым в нынешнем сезоне.

– Была тяжелая игра, мы знали, что так и будет, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Последние три года "Тоттенхэм" выступал на очень высоком уровне, постоянно вел борьбу за самые высокие места. Было сложно, "Тоттенхэм" был лучше, поэтому я поздравляю эту команду.

Во многих аспектах мы немного запаздывали. У нас не было много моментов, соперник был сильнее во многих аспектах.

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