Хосеп Гвардьола: "Стоунс не играет, потому что я ему не доверяю? Это неправда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг информацию о возможных разногласиях с защитником Джоном Стоунсом, который летом перешел из "Эвертона". В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Англии провел 13 матчей в премьер-лиге, 7 встреч в Лиге чемпионов и 5 – за национальную команду. Отметим, что в последний раз Стоунс играл за "Сити" в проигранном матче чемпионата против "Лестера" (2:4).

– Я знаю, обычно считается, что если футболист не выходит на поле, значит, тренер ему не доверяет, – цитирует BBC Гвадьолу. – Но это неправда. Он должен стать еще лучше, хотя, в принципе, он готов выходить на поле. Нужно понимать, что, когда ты играешь за большой клуб, ты должен обладать сильным характером. И у меня нет сомнений, что он есть у Джона.