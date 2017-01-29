Хосеп Гвардьола: "Стерлинг, Жезус и Сане - будущее "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы в матче 1/16 финала Кубка Англии над "Кристал Пэлас" (3:0) отметил, что атакующее трио в составе Рахима Стерлинга, Лероя Сане и Габриэла Жезуса проявило себя весьма внушительно. По словам специалиста, эти игроки представляют собой будущее "Манчестер Сити".

– Жезус очень нам помог, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Он очень активен. Это была его первая игра, так что ему еще нелегко общаться с товарищами по команде. Жезус не очень хорошо говорит по-английски, так что ему потребуется какое-то время для адаптации. Тем не менее, он создает много опасных моментов, и это радует. Жезус, Сане и Стерлинг очень молоды. За ними будущее "Манчестер Сити".

Напомним, что в матче против "Кристал Пэлас" Стерлинг и Сане отметились забитыми мячами, а Жезус отдал результативную передачу.