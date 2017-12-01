Хосеп Гвардьола: "Стерлинг - будущее "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что вингер Рахим Стерлинг является будущим клуба. Вчера появилась информация, что "горожане" хотят продлить контракт с английским игроком.

- Контракт Стерлинга? Такими вопросами занимается спортивный директор, - цитирует пресс-служба клуба Гвардьолу. - Думаю, что в начале сезона мы дали все ответы, когда "Арсенал" хотел его заполучить, но мы категорично отказали. Рахим еще молод, надеюсь, он будет оставаться как можно дольше и будет счастлив.

Поверь мне, я не раскрывал Стерлинга. Это все его талант. Еще в "Ливерпуле" он играл потрясающе, поэтому "Манчестер Сити" и подписал его. Он хороший парень, и мы любим его.