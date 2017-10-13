Хосеп Гвардьола: "Со стороны мое поведение во время игр кажется смешным"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пошутил над своим поведением во время матчей. Специалист признал, что со стороны его нервное поведение на тренерской скамейке во время игр кажется забавным.

– Перед стартом сезона я сказал себе, что буду спокойнее, – цитирует Manchester Evening News Гвардьолу. – Думаю, что отчасти мне это удается. Но то, что я делаю во время матчей, действительно смешно. Это не имеет никакого смысла. Игроки же меня не слышат. Но я так нервничаю и переживаю за происходящее, что готов взорваться. Надеюсь, что с возрастом стану лучше себя контролировать.