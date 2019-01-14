Хосеп Гвардьола: "Сложно конкурировать с "Реалом" и "Барселоной" на трансферном рынке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что клубы должны действовать быстрее на трансферном рынке, чтобы конкурировать с "Реалом" и "Барселоной".

- Если вы являетесь единственным претендентом на игрока, то все просто, - приводит слова Гвардьолы ESPN. - Но если футболиста хотят сразу несколько клубов, то заключить сделку становится намного тяжелее. Особенно если речь идет о конкуренции с "Реалом" и "Барселоной". Обычно проигрываешь этим командам в вопросе трансферов. Другие клубы должны быть быстрее и эффективнее.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 50 очков после 21 тура.

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