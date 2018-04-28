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Хосеп Гвардьола: "Слишком рано сравнивать Сане с Гиггзом"

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Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола считает, что рано сравнивать полузащитника Лероя Сане с легендой "Манчестер Юнайтед"  Райаном Гиггзом. По словам испанца, Сане может попробовать достичь уровня Гиггза.

– Слишком рано делать такое сравнение, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Конечно, она играют на левом фланге, быстры, против них тяжело обороняться. Но Гиггз – легенда в мире футбола, а не только в "МЮ". Думаю, что для Сане это хороший вызов – попытаться этого достичь. Лерой выделился в нынешнем сезоне стабильностью. Его игра говорит сама за себя. У него большой потенциал.

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