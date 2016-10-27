Хосеп Гвардьола: "Шесть матчей без побед - нелучшая ситуация"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка лиги подчеркнул, что команда показала хорошую игру. Отметим, что впервые в карьере Гвардьола не смог победить ни в одном из шести матчей кряду.

– Да уж, шесть матчей без побед – нелучшая ситуация, но мы вылетели из одного турнира, в трех еще принимаем участие, – приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Посмотрим, что будет дальше. Мы показали хорошую игру, я ни о чем не сожалею. До последней минуты мы боролись.