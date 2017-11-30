Хосеп Гвардьола: "Сейчас Стерлинг может все"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценил игру нападающего Рахима Стерлинга, который забил победный гол в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (2:1).

Специалист заметил, что далеко не каждый футболист решится пробить по воротам из-за пределов штрафной площади на последней минуте.

– Рахим – победитель матча, он забил фантастический гол, я так счастлив за него, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Как я уже повторял много раз, он постоянно работает над собой. Раньше он был немного застенчив и не верил в себя. Но сейчас он может все.

Думаю, товарищи по команде прибавляют ему уверенность и как бы говорят "мы верим в тебя". Нужно быть настоящей личностью, чтобы исполнить такой удар на последней минуте.

На данный момент 22-летний англичанин с 13 голами является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.