Хосеп Гвардьола: "Серия из шести матчей без побед заставила волноваться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что мог потерять уверенность в результате серии из шести матчей без побед. Серия была прервана в матче чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (4:0), где дублем отметился Серхио Агуэро.

– Серхио нам очень нужен, мы знаем, насколько он важен для нас, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Агуэро уже часть истории этого клуба, и я хочу сделать его еще лучше. Моя цель – улучшить его игру. Я очень рад за него, потому что это один из приятнейших игроков, которых я встречах.

Сомнения и неуверенность есть всегда, когда долго не побеждаешь. К тому же во втором тайме я заволновался, когда мы стали играть не лучшим образом. Я впервые в карьере не выигрывал шесть матчей подряд. Это породит сомнения, конечно.