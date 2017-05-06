Хосеп Гвардьола: "Семь команд хотят сыграть в Лиге чемпионов, но все в руках "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Кристал Пэлас" в матче 36-го тура чемпионата Англии (5:0) отметил, что его команда сыграла на высоком уровне. Также он считает, что в борьбе за путевку в Лигу чемпионов все в руках "горожан". Сейчас "Сити" идет на третьем месте в турнирной таблице.

– "Манчестер Сити" сыграл на высоком уровне, – цитирует BBC Гвардьолу. – Я рад за своих парней, что мы можем, наконец, насладиться большим количеством голов дома. "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и даже "Эвертон"... хотят играть в Лиге чемпионов. Все в наших руках.