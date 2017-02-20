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Хосеп Гвардьола: "Считаю Бьельсу лучшим тренером в мире"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает аргентинца Марсело Бьельсу лучшим тренером в мире. Напомним, Бьельса с лета возглавит "Лилль".

– Я считаю его лучшим тренером в мире, – цитирует AFP Гвардьолу. – Потому что под его руководством прогрессировали все игроки. Он очень мне помог, давая советы всякий раз, когда доводилось с ним пообщаться. Когда речь идет о тренерах, все фокусируются на титулах, но важно влияние тренера на карьеру. Я счастлив, что он вернется к работе со следующего сезона.

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