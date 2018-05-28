Хосеп Гвардьола: "Сарри один из лучших тренеров в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает бывшего наставника "Наполи" Маурицио Сарри отличным специалистом. 59-летний итальянец является основным претендентом на пост главного тренера "Челси".

– Сарри является одним из лучших специалистов, – приводит RMC Sport слова Гвардьолы. – Игра "Наполи" – это зрелище. Если он переедет в английский чемпионат, мне будет приятно встретиться с ним.

Гвардьола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" выиграли премьер-лигу в минувшем сезоне.​ Сарри работал в "Наполи" с 2015 года, под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата Италии.