Хосеп Гвардьола: "Сане может пропустить до четырех недель"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола раскритиковал судей после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Кардифф Сити" (2:0). По словам испанского специалиста, ошибки арбитров влекут за собой серьезные последствия.

Отметим, что нападающий "горожан" Лерой Сане вышел на поле с первых минут, но был заменен на Бернарду Силву в перерыве встречи. В концовке встречи за фол на португальском форварде второй желтой карточкой был наказан защитник хозяев поля Джо Беннетт.

- Судьи должны защищать игроков, - цитирует Goal Гвардьолу. - Когда они ошибаются, это ошибки. Когда становится опасно, это опасность. Мы посмотрим на травму Сане завтра. Он может пропустить две, три или четыре недели.

Соперник "Манчестер Сити" по 1/8 финала Кубка Англии определится в результате жеребьевки, которая состоится 29 января.