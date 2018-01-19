Хосеп Гвардьола: "Санчес отправится в "Манчестер Юнайтед", с чем я их и поздравляю"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пожелал удачи нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, который в ближайшие дни должен присоединиться к "Манчестер Юнайтед", хотя вел переговоры и с "горожанами". Специалист подчеркнул, что получал удовольствие от работы с чилийцем в "Барселоне".

– Я знаю, что сейчас Алексис – игрок "Арсенала", но, думаю, он отправится в "Манчестер Юнайтед", с чем я их и поздравляю, – цитирует ESPN Гвардьолу. – Я получал удовольствие от работы с ним в "Барселоне", но он склонен к переходу в другой клуб, и я желаю ему всего наилучшего.