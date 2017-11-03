Хосеп Гвардьола: "С "Арсеналом" всегда сложно играть"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что не ждет простой встречи с "Арсеналом" в чемпионате Англии. Также он считает преждевременным разговоры о чемпионстве его команды.

– Если будем играть так, как играли в последние два месяца, то у нас есть шанс выиграть премьер-лигу, – цитирует AFP Гвардьолу. – Но есть ли гарантии, что мы сохраним этот темп? Кто может гарантировать, что не будет травм или других сложностей?

"Арсенал" – один из сильнейших противников. С "Арсеналом" всегда сложно. Но я надеюсь на положительный исход.