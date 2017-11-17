Хосеп Гвардьола: "С Агуэро все в порядке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что аргентинский форвард клуба Серхио Агуэро находится в идеальной форме и готов играть. 14 ноября в товарищеском матче Аргентина - Нигерия (2:4) игрок почувствовал себя плохо и не вышел на второй тайм. Его отправили в Краснодарскую краевую больницу, из которой игрок был выписан примерно через два часа.

- Агуэро прибыл два дня назад. И он, и врачи говорят, что он в отличной форме, - цитирует официальный Твиттер "Ман Сити" Гвардьолу. - С ним все в порядке. Нет поводов для беспокойства.