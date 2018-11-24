Хосеп Гвардьола: "Рано или поздно я буду работать со сборной, если позовут"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не исключил, что в будущем возглавит какую-нибудь сборную. При этом он подчеркнул, что пока сосредоточен на работе со своим клубом.

– Рано или поздно это случится, если, конечно, мне дадут возможность поработать в сборной, – цитирует A Bola Гвардьолу. – У меня контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года. Если все пойдет хорошо, то я могу его и продлить. У всех, конечно, есть мечты. Некоторые сбудутся, другие – нет. Все может случиться. Возможно, мне доведется поработать со сборной. Или я передумаю.