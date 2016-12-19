Хосеп Гвардьола: "Рад, что "Манчестер Сити" вернулся на второе место в таблице"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата Англии над "Арсеналом" (2:1) отметил, что "горожане" продемонстрировали настоящий командный дух. По словам испанского специалиста, возвращение на вторую строчку турнирной таблицы является важным достижением, особенно с учетом обострения борьбы за чемпионский титул.

– Сегодня мы продемонстрировали настоящий командный дух, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Мы не слышали недовольства наших болельщиков, которые остались на своих местах до финального свистка. Нередки случаи, когда болельщики начинают покидать стадион за 10 минут до окончания встречи.

На протяжении практически всего матча, за исключением стартовых 10 минут, команда демонстрировала грамотную персональную игру, никто не отпускал своих игроков, не давая возможностей для открытия свободных зон. Возвращаться в игру, уступая в счете, всегда очень непросто, но я рад, что нам удалось это сделать. Мы оказывались в похожих ситуациях в матчах против "Уотфорда", "Эвертона", "Челси", "Мидлсбро".

Очень важно, что мы вышли на второе место в турнирной таблице. Особое значение этот факт приобретает в контексте того, что борьба за чемпионский титул обостряется с каждым туром.