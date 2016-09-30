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Хосеп Гвардьола: "Предпочел бы потерять очки в премьер-лиге ради побед в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что готов пожертвовать очками в чемпионате Англии ради побед в играх Лиги чемпионов. На этой неделе "горожане" в главном европейском турнире сыграли вничью с "Селтиком" (3:3). 

- В футболе все сложно, а Лига чемпионов - очень требовательный турнир, - цитирует Goal Гвардьолу. - У "Селтика" было всего три или четыре шанса, но он забил три гола. В этом вся суть Лиги чемпионов, где игроки предельно сосредоточены, так как понимают особенность турнира. В игре с "Селтиком" мы пропустили первый гол из офсайда, а второй был автоголом, но это часть игры. Честно сказать, я предпочел бы потерять очки в премьер-лиге, так как есть время, чтобы ликвидировать отставание в таблице, а в Лиге чемпионов на это времени не будет.

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