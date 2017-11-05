Хосеп Гвардьола: "Посмотрим, как сыграют "Челси" и "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) заявил, что доволен тем, как команда действовала, несмотря на усталость после игры в Лиге чемпионов. Наставник "горожан" отметил, что соперник хорошо действовал в прессинге.

- В прошлом сезоне в играх с претендентами на титул мы добились всего двух побед. В этом к ноябрю у нас их уже три. Если хочешь бороться за титул, надо обыгрывать "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и другие топ-клубы.

"Арсенал" хорошо прессинговал. Когда мы проводили позиционные атаки, нам не хватало последнего паса. Но мы победили. Мы заслуживали этого - взяли еще три очка.

Мы действовали хорошо, показали восхитительную игру. Мы счастливы. Посмотрим, как сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (матч начался в 19.30 по московскому времени. После первого тайма счет не открыт - 0:0. - Прим. "СЭ").

"Арсенал" проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь