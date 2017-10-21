Хосеп Гвардьола: "После второго и третьего гола матч был закончен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рад победе команды в матче 9-го тура чемпионата Англии над "Бернли" (3:0). По словам специалиста, "горожане" в очередной раз показали замечательную игру.

– Еще один замечательный результат, во втором тайме мы показали отличную игру, – приводит BBC слова Гвардьолы. – После второго и третьего голов игра закончилась. Я очень рад, что "Манчестер Сити" продолжает побеждать.

Рекорд клуба – 11 побед подряд? Подобные достижения хороши, когда вы завоевываете какой-то титул, что много значит. Конечно, победить 11 раз подряд непросто, так что это хорошо.

Напомним, что в текущем сезоне премьер-лиги "Манчестер Сити" еще не проигрывал. Подопечные Гвардьолы одержали 8 побед и однажды сыграли вничью.