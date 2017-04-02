Хосеп Гвардьола: "После первого гола у игроков "Сити" пропало желание играть"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:2) заявил, что его подопечные слабо провели первый тайм и бросили играть после первого гола. "Арсенал" идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от "Сити", идущего пятым, на два очка.

– "Арсенал" лучше нас провел второй тайм, но это нормально, – цитирует BBC Гвардьолу. – У нас есть время, чтобы исправить ошибки. Мы слабо провели первый тайм. После гола у игроков пропало желание играть. В первом тайме у нас были большие проблемы из-за несогласованности в передачах.

Следующий матч против "Челси"? Мы будем играть с командой, которая знает свои задачи. У нас не так много времени на восстановление, но сейчас мы вернемся в Манчестер и будем готовиться к игре.