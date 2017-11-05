Хосеп Гвардьола: "Порой и "Арсенал" побеждает "Бернли" благодаря голу рукой на 96-й минуте"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии отказался обсуждать работу судей. Вопросы у болельщиков вызвал пенальти в ворота лондонцев, реализованный Серхио Агуэро, а также третий гол "Ман Сити", забитый после офсайда.

- Не хочу это обсуждать, - цитирует BBC Гвардьолу. - Мы победили, проведя матч лучше. Говорят, там был офсайд, и мне не нравится побеждать таким образом. Но порой и "Арсенал" выигрывает у "Бернли" благодаря голу рукой на 96-й минуте.

Гвардьола, очевидно, имеет в виду победу "Арсенала" над "Бернли" в 2016 году (1:0).