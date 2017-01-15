20:47 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Поражение от "Эвертона" – очень тяжелое с точки зрения психологии"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Эвертона" (0:4) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что это поражение очень тяжелое с психологической точки зрения. "Горожане" потерпели самое крупное поражение в премьер-лиге с мая 2008 года.

– В очень многих матчах мы создаем достаточно моментов, но соперник создает шанс и забивает, потом еще один момент – и снова гол, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Такое поражение – очень тяжелое для футболистов, в психологическом плане. Поэтому нам нужно продолжать двигаться дальше, быть сильными и работать упорнее.

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Материалы REN-TV

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