Хосеп Гвардьола: "Поражение от "Эвертона" – очень тяжелое с точки зрения психологии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Эвертона" (0:4) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что это поражение очень тяжелое с психологической точки зрения. "Горожане" потерпели самое крупное поражение в премьер-лиге с мая 2008 года.

– В очень многих матчах мы создаем достаточно моментов, но соперник создает шанс и забивает, потом еще один момент – и снова гол, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Такое поражение – очень тяжелое для футболистов, в психологическом плане. Поэтому нам нужно продолжать двигаться дальше, быть сильными и работать упорнее.