Хосеп Гвардьола: "Победили на одном из величайших стадионов мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола остался доволен игрой 4-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:1). При этом он отметил, что во втором тайме соперник создал много проблем его команде.

– Мы довольны. Думаю, зрители получили удовольствие, потому что до конца не был ясен исход матча, – цитирует ВВС Гвардьолу. – В первом тайме мы были лучше. Во втором нам пришлось сложнее, не удавалось завершать атаки. И все же нам удалось победить на одном из величайших стадионов мира. У моих ребят есть характер. В начале матча они выигрывали единоборства, уступая в мощи соперникам. Во втором тайме противник перешел на длинные передачи, с которыми тяжело бороться.